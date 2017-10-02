У Кривому Розі п’яний чоловік відкрив стрілянину по відвідувачах кафе: 2 особи поранені

Поліція затримала чоловіка, який у кафе в Кривому Розі відкрив стрілянину по людях, в результаті чого двоє чоловіків з травматичними пораненнями тіла опинилися у міській лікарні.

Як передає прес-служба поліції Дніпропетровської області, подія сталася на території Тернівського району м. Кривий Ріг в ніч з 29 на 30 вересня.

Правоохоронці встановили, що цього вечора зловмисник знаходився у стані сильного алкогольного сп’яніння. У нього виник конфлікт з іншими відвідувачами кафе. Як наслідок, чоловік витягнув з кишені штанів сигнально-стартовий пістолет «Сталкер» та здійснив в бік громадян декілька пострілів.

«Стрільцем виявився 30-річний непрацюючий мешканець Софіївського району. Його вина підтверджується особистим зізнанням, показами свідків та вилученим знаряддям злочину. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України», – йдеться в повідомленні.

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У поліції уточнили, що у діях чоловіка вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч.4 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Чоловіку загрожує позбавлення волі строком від 3-х до 7 років.