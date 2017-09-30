На станції київського метро у пасажира знайшли боєприпаси та наркотики

На столичній станції метрополітену "Деміївська" поліцейські вилучили у чоловіка боєприпаси та наркотики: вибуховий пакет, димову шашку, сигнальні ракети та наркотики.

Про це йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції Києва на сторінці у Facebook.

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"На станції метро "Деміївська" правоохоронці затримали 22-річного уродженця Сумщини, у якого під час особистого огляду виявили та вилучили небезпечні предмети: дві освітлювані ракети, одну сигнальну ракету, вибуховий пакет та димову шашку", - зазначили в поліції.

Крім того, слідчо-оперативна група вилучила з його сумки згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору, схожою на амфетамін, та речовиною зеленого кольору, схожою на коноплю.

Зауважується, що походження боєприпасів власник пояснити відмовився, а наркотики зберігав для власного вживання без мети збуту.

Вилучені предмети направили на експертизу. Правоохоронці встановлюють їх походження та призначення.

Слідчим відділом управління поліції в метрополітені розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, або їх аналогів без мети збуту). Чоловіку загрожує до 5 років позбавлення волі.