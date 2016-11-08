У Харкові викрили онлайн-порностудію

У Харкові викрили організатора порно-студії, яка працювала у режимі онлайн. Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник ГУ НП у Харківській області Анатолій Дмитрієв.

Він зазначив, що двоє мешканців міста Харкова спільно з мешканкою Дніпра підшукували моделей для подальшої роботи в студії.

«Правоохоронцями було проведено ряд оперативних заходів та слідчих дій, під час яких викриті організатори онлайн-порностудії та моделі, які працювали у ній», - йдеться у повідомленні.

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За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 7 років.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру вищевказаним особам та обрання запобіжного заходу.