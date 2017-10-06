Чоловік, що розбив у Києві меморіал Небесної сотні, заявив про готовність повторити акт вандалізму

Підозрюваний у пошкодженні пам’ятного знака героям Небесної сотні Юрій Чеканов заявив, що був готовий знову вчинити подібний злочин, якщо би його не взяли під варту.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прокурор Київської місцевої прокуратури №6 Сергій Сказко після завершення судового засідання з обрання Чеканову запобіжного заходу.

"Підозрюваний заявив, що він діяв на власний розсуд, що зробив це правильно, і що у разі обрання іншого запобіжного заходу він вийде з суду і піде знову в те ж місце продовжувати свої діяння", - розповів Сказко.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не варто підозрюваному призначити психіатричну експертизу з огляду на такі його заяви, прокурор зазначив: "Якщо в ході досудового розслідування виникнуть сумніви щодо його психічного здоров’я, буде призначена відповідна психіатрична експертиза".

Також Сказко розповів, що Чеканов має паспорт громадянина України із реєстрацією у Луганській області у місті Алчевськ, а фактично проживає в окупованому Севастополі.

Крім того, прокурор зазначив, що задоволений рішенням суду, адже суд повністю задовільнив клопотання обвинувачення стосовно запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, Чеканову, який 5 жовтня зруйнував пам’ятну дошку героям Небесної сотні у центрі Києва, сьогодні, 6 жовтня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 320 тис. грн. Рішення судді Романа Новака може бути оскаржено в Апеляційному суді Києва впродовж 5 днів.

Після завершення судового засідання Чеканова доправили до слідчого ізолятора.