Одеські прикордонники виявили викрадений в Іспанії Volkswagen
13:10, 10 жовтня 2017Інциденти
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Автомобілем керував 29-річний громадянин Молдови, який прямував із сусідньої країни в Одесу.
Правоохоронці встановили, що автомобіль був викрадений у 2010 році / скріншот
Прикордонники Білгород-Дністровського загону в пункті пропуску «Кучурган» виявили автомобіль «Volkswagen Phaeton», який перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомили в Держприкордонслужбі України.
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Автомобілем керував 29-річний громадянин Молдови, який прямував із сусідньої країни в Одесу. Під час перевірки автомобіля молдовської реєстрації, спрацювала база даних Інтерполу.
Правоохоронці встановили, що автомобіль був викрадений у 2010 році на території Іспанії.
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