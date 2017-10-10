Одеські прикордонники виявили викрадений в Іспанії Volkswagen

Прикордонники Білгород-Дністровського загону в пункті пропуску «Кучурган» виявили автомобіль «Volkswagen Phaeton», який перебував у міжнародному розшуку. Про це повідомили в Держприкордонслужбі України.

Читайте такожНа Житомирщині виявили викрадений у Німеччині автомобіль

Автомобілем керував 29-річний громадянин Молдови, який прямував із сусідньої країни в Одесу. Під час перевірки автомобіля молдовської реєстрації, спрацювала база даних Інтерполу.

Правоохоронці встановили, що автомобіль був викрадений у 2010 році на території Іспанії.