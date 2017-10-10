Напад на прокурора у Чернігові: батько зловмисника заявляє, що той ішов скаржитись на нього

На співробітницю Чернігівської обласної прокуратури просто на її робочому місці накинувся чоловік із сокирою. Удар прийшовся на голову, жінка зазнала серйозних травм і перебуває в реанімації, повідомляє ТСН.

Журналісти ТСН розшукали рідного батька затриманого. Олександр Яковець припускає, що син скаржився до прокуратури саме на нього. Мовляв, син хотів заселитися у його квартиру, батько не дозволяв, бо в них давній конфлікт.

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"Він скаргу написав, щоб я його вселив сюди в квартиру. А я сказав, що ти тут без органів міліції не вселишся. Він агресивний, є у нього агресія. До вибуху цього не було, ніякої агресії я за ним не помічав", - розповів батько.

Олександр Яковець розповів, що років 10 тому у квартирі, в якій жив син, стався вибух газу. Чоловік, який сьогодні із сокирою напав на працівницю прокуратури, тоді отримав 35% опіків тіла, вижив. Але після цього спілкуватися із сином, каже батько, стало нестерпно. Про те, як той жив останні років п'ять, знає мало, адже вони майже не спілкувалися, хіба що через правоохоронців.

За інформацією ТСН, зараз потерпілу співробітницю прокуратури оперують нейрохірурги. У неї дуже серйозні ушкодження. І йдеться зараз про збереження її життя.

Як відомо, зупинили і затримали нападника колеги постраждалої - керівника відділу звернень громадян. Нині на місці проводяться слідчі дії, сторонніх не пускають. Чоловіка у стінах прокуратури знають дуже добре. Її працівники кажуть - вже років із сім він неодноразово приходив із заявами.