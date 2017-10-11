У Харкові невідомі на стоянці автосалону підпалили чотири автомобілі BMW. Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, сьогодні, 11 жовтня, о 1:40 на номер «101» надійшла інформація про пожежу на стоянці приватного автосалону по вулиці Латишева.

Читайте такожУ Харкові злетів із рейок новісінький трамвай

За відомостями ДСНС, горіли чотири автомобілі марки BMW. Повідомив про пожежу охоронець автосалону.

До місця пожежі виїхало 3 відділення пожежно-рятувальної служби на автоцистернах у складі 15 рятувальників. На момент їх прибуття вогнем були охоплені моторні відсіки та салони автомобілів BMW X-6, BMW 7 та BMW 750, а також передня частина автомобіля BMW X-5. Загальна площа пожежі склала близько 20 кв. м. Для ліквідації пожежі вогнеборці використовували піну.

О 2:01 пожежу було локалізовано, о 2:30 повністю ліквідовано. Причина виникнення пожежі – занесення відкритого джерела вогню. Збитки від пожежі, а також роки випуску автомобілів та їх господарі наразі встановлюються.

Читайте також"Укрзалізниця" запустила потяг із Харкова до Ковеля

У свою чергу у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області додали, що подія сталася на парковці автосалону. Власники залишили свої автомобілі в автосалоні на технічне обслуговування.

Попередньо встановлено, що до автосалону під’їхав невстановлений автомобіль, з якого вийшли троє чоловіків. Вони розклали на автомобілях пакети та підпалили їх.

Даний факт внесено до Журналу єдиного обліку правопорушень. Вирішується питання щодо кваліфікації події.

На даний час правоохоронцями проводяться заходи щодо встановлення та опитування свідків, очевидців подій, призначено низку необхідних експертиз.

Як повідомляв УНІАН, маршрутки з Харкова подорожчають.