На Одещині поблизу військової частини затримали чотирьох осіб
Як зазначається, вказані особи були затримані в Білгород-Дністровському районі з метою перевірки особистості, їх передали співробітникам Білгород-Дністровському відділу Нацполіції.
В Одеській області поблизу військової частини затримали чотирьох осіб, які наблизилися до забороненої зони. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.
"Близько 20:28 поблизу військової частини черговим підрозділом і командиром військової частини були затримані 4 цивільні особи на автомобілі ВАЗ, які наблизилися до забороненої зони. На вимогу зупинитися не реагували і намагалися втекти. Документів при собі не мали", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожЗ'явилися подробиці справи про розстріл солдатом сержанта на Харківщині
Як зазначається, вказані особи були затримані в Білгород-Дністровському районі з метою перевірки особистості, їх передали співробітникам Білгород-Дністровського відділу Національної поліції, які оглянули транспортний засіб і з'ясували обставини події.
"Військова служба правопорядку звертається до громадян України з проханням дотримуватися встановлених правил перебування і поведінки поблизу військових частин, щоб уникати таких непорозумінь. Всі військові частини є об'єктами посиленої охорони", - йдеться в повідомленні.