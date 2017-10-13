На Одещині поблизу військової частини затримали чотирьох осіб

В Одеській області поблизу військової частини затримали чотирьох осіб, які наблизилися до забороненої зони. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

"Близько 20:28 поблизу військової частини черговим підрозділом і командиром військової частини були затримані 4 цивільні особи на автомобілі ВАЗ, які наблизилися до забороненої зони. На вимогу зупинитися не реагували і намагалися втекти. Документів при собі не мали", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, вказані особи були затримані в Білгород-Дністровському районі з метою перевірки особистості, їх передали співробітникам Білгород-Дністровського відділу Національної поліції, які оглянули транспортний засіб і з'ясували обставини події.

"Військова служба правопорядку звертається до громадян України з проханням дотримуватися встановлених правил перебування і поведінки поблизу військових частин, щоб уникати таких непорозумінь. Всі військові частини є об'єктами посиленої охорони", - йдеться в повідомленні.