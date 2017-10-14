На Хмельниччині вандали понівечили постамент для нового меморіалу на честь героїв АТО

Цієї ночі у районному центрі Городок Хмельницької області невідомі зловмисники понівечили постамент та підготовлене місце, на якому завтра планували встановити композицію на честь Героїв російсько-української війни.

Як повідомив кореспондента УНІАН автор скульптури, учасник оборони Донецького аеропорту Назарій Чепко, разом з батьком він 7 жовтня розпочав готувати місце для встановлення композиції.

“Учора до пізньої ночі обкладали місце бруківкою та встановили бетонну тумбу під сам монумент. Однак сьогодні вранці вандали понівечили плитку та бетонну конструкцію. Наразі готуємо заяву до правоохоронних органів”, - сказав боєць.

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За словами Чепка, відкриття меморіалу учасникам АТО планувалося 15 жовтня з нагоди Дня захисника України. Попри акт вандалізму, автори композиції встигають виконати всі необхідні роботи.

Меморіал матиме вигляд металевої конструкції, яка складатиметься із використаної зброї та боєприпасів, привезених із зони АТО.