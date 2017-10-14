В Одесі на узбережжі виявлено затонулий автомобіль з тілом людини

В Одесі на узбережжі Чорного моря сьогодні виявили затонулий автомобіль з мертвим чоловіком.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, по спецлінії «102» надійшло повідомлення про те, що біля одного з міських пляжів громадяни виявили затонулий легковий автомобіль, на водійському сидінні якого знаходиться мертвий чоловік.

На даний час на місці події працює слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції. Поліцейські встановлюють всі обставини події, а також причини загибелі чоловіка.

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Вживаються заходи з підйому автомобіля з води.

За повідомленням місцевих ЗМІ, затонулий автомобіль виявили сьогодні біля причалу Чорноморського яхт-клубу в Отраді. Як пише «Думська», всередині машини знаходиться труп дівчини, яка працювала тренером в яхт-клубі. Ознак насильницької смерті на тілі немає.