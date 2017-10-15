Моторошна ДТП на трасі Київ - Чоп: "вісімку" розірвало навпіл, а Fiat відкинуло за відбійник

На Закарпатті на трасі Київ - Чоп потужно зіткнулися Fiat Doblo та "ВАЗ-2108", який від удару розірвало навпіл. Про це повідомила речник головного управління Нацполіції у Закарпатській області Тетяна Щоголєва, пише телеканал "112 Україна".

"О 9:40 в селі Глибоке на трасі Київ - Чоп зіткнулися "ВАЗ-2108" і Fiat Doblo. Першу машину розірвало навпіл, а Fiat повиснув на відбійнику", - розповіла вона.

За словами правоохоронця, порушив правила дорожнього руху водій "ВАЗ", який на швидкості зачепив інший легковик.

Унаслідок ДТП постраждали три людини - водій ВАЗ перебуває у лікарні, його життю нічого не загрожує, а водій і пасажир Fiat отримали легкі травми, їм надали меддопомогу на місці.

Читайте такожНа Одещині п'яний водій врізався у лавку біля будинку: загинули 3 пенсіонерки

Наразі поліція вирішує питання про кваліфікацію події та відкриття кримінального провадження.

"Буде проведена перевірка на вміст у крові водія алкоголю", - додала речниця Нацполіції.

Нагадаємо, раніше у Києві п'яний водій на смерть збив жінку на пішохідному переході. Водій поїхав на заборонений сигнал світлофора.