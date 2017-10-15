У Києві п’яний водій вбив жінку на переході

У суботу на столичній Оболоні нетверезий водій збив насмерть жінку, яка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«На перехресті вулиць Калнишевського та Полярної 42-річний водій автомобіля «Рено» скоїв наїзд на жінку. На місце автопригоди викликали поліцію та медиків. 65-річну жінку з травмами тіла та голови доставили в лікарню, де вона померла», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що жінка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході, а водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, рухався на заборонений сигнал світлофора.

У крові 42-річного водія виявлено 2,3 проміле алкоголю. Він затриманий.

Наразі слідство встановлює всі обставини автопригоди, а також правоохоронці розшукають свідків аварії.