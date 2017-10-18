В Одесі на вулиці біля багатоповерхівки знайшли 8 коробок з набоями

В Одесі на вулиці біля багатоповерхового житлового будинку були виявлені 8 коробок з набоями до вогнепальної зброї. Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, 17 жовтня до Суворовського відділ поліції надійшло телефонне повідомлення про те, що біля сміттєвого бака на вулиці Героїв оборони Одеси знайдено набої. Зазначений сміттєвий бак стоїть біля багатоповерхового житлового будинку.

На місці події співробітники поліції виявили 8 картонних коробок, в яких знаходилося 140 набоїв калібру 7,62 мм, і 15 - калібру 9 мм. У главку не уточнили, чи є набої сучасними, заявивши, що «небезпечну знахідку вилучили та направили на експертизу».

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Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

На даний час поліцейські з'ясовують, за яких обставин набої опинилися на вулиці.

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