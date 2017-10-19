Кількість загиблих в харківському ДТП зросла до 6 осіб, одна з них - дитина

Кількість загиблих в результаті ДТП в центрі Харкова збільшилася до шести осіб

Про це в коментарі 112.ua повідомив директор Департаменту комунікації МВС Артем Шевченко.

Інформацію про шість загиблих підтвердила і голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична.

"Сьогодні в Харкові сталася жахлива трагедія. В результаті ДТП загинули 6 людей, ще 2 знаходяться у важкому стані", – написала Світлична в Facebook.

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Як пише NewsOne, кількість загиблих і постраждалих в результаті наїзду Lexus на натовп людей у центрі Харкова збільшилася до 12 людей.

"Станом на даний момент, в результаті аварії загинули п'ятеро людей, 12 осіб перебувають у лікарнях з різними травмами", - йдеться в повідомленні.

Також стало відомо, що серед загиблих пішоходів був дитина - 15-річна дівчина.

Начальник Головного управління Національної поліції України в Харківській області Олег Бех виданню Сегодня повідомив, що постраждалі госпіталізовані, це в основному жінки, серед них – вагітна на 7 місяці, яка перебуває в дуже тяжкому стані.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Харкова в середу ввечері сталася ДТП, в результаті якого загинули щонайменше 5 людей, ще 6 були травмовані. Зіткнулися дві іномарки - Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після зіткнення позашляховик вилетів з проїжджої частини і врізався в натовп людей.

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Правоохоронцями було встановлено особи трьох загиблих: Олександр Євтєєв (27 років), Ніна Кобісева (28 років), Олена Умаєва. У лікарні доставлено: Берченко Олена, Юрій Неудачин, Оксана Нестеренко. Особи ще двох жінок встановлюються: вагітна жінка доставлена ​​в обласну лікарню, інша постраждала - у відділення політравми харківської лікарні. Лікарі вночі оперували трьох постраждалих, серед яких була вагітна жінка. Стан двох осіб залишається вкрай важким.