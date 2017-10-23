В Києві сталася серйозна аварія за участю двох вантажівок та автобуса (фото)
Повідомляється, що є постраждалі, один з водіїв вантажівки з місця аварії втік.
В Києві сталася серйозна аварія за участю двох вантажівок та автобуса. Про це повідомляє "Київ Оперативний" в Facebook.
"Близько 9:00, перед мостом на Жулянах (із сторони Борщагівки), сталася серйозна аварія за участю двох вантажівок та маршрутного автобусу. За попередньою інформацією, аварія почалася з того, що водій маршрутного автобусу в‘їхав у вантажівку TATA. Потім, у автобус в‘їхав самоскид, водій якого намагався уникнути удару, а тому - з‘їхав з дороги, де перекинувся на бік і зупинився лише у відбійнику", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що водій вантажівки ТАТА з місця аварії втік. Уникнути постраждалих не вдалося. Також, водія маршрутки затисло в салоні.
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