У Києві п'яний поліцейський спровокував потрійне ДТП (фото, відео)

У Києві вночі на вулиці Саперно-Слобідській сталася масштабна ДТП, яку спровокував нетверезий співробітник поліції. Про це повідомляє "Київ. Оперативний" у Facebook.

Чоловік у стані алкогольного сп'яніння переходив дорогу у невстановленому місці.

"Аварію спровокував пішохід (як пізніше виявилося - співробітник Печерського управління поліції). Він переходив дорогу у невстановленому місці. Водій автомобіля Ford, не очікував зустріти в цьому місці пішохода, а тому здійснив екстрене гальмування, вилетів на газон (розділяє із зустрічною смугою). Там сталося потужне зіткнення з автомобілем Fiat, а також з автомобілем Subaru", - сказано в повідомленні.

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На щастя, серйозних травм ніхто з учасників аварії не отримав, а пішохід-винуватець виявився з ознаками сильного алкогольного сп'яніння. Він намагався втекти з місця аварії, але був затриманий небайдужими громадянами.

Раніше в Києві сталося потрійне ДТП - авто збило водія, який намагався допомогти постраждалим.