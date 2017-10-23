У Маріуполі троє злочинців після виходу з тюрми обікрали квартири правоохоронців

У Донецькій області судитимуть трьох членів організованого злочинного угруповання, які у Маріуполі обкрадали квартири працівників правоохоронних органів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

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Слідством встановлено, що троє чоловіків - 1990, 1984, 1985 років народження - познайомились під час відбування покарання у місцях позбавлення волі та вирішили після звільнення створити організовану групу для вчинення злочинів проти власності.

«Члени групи спеціалізувались на відкритті замків за допомогою відмичок. Потрапляючи до помешкань, крали усе – від одягу до грошей та золотих прикрас», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що загалом зловмисники вчинили 5 квартирних крадіжок, чим завдали шкоди на загальну суму понад 330 тис. грн. У прокуратурі наголосили, що «майже усі потерпілі особи - працівники правоохоронних органів (Служби безпеки України, прокуратури, адвокатури)».

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах організованою групою) Кримінального кодексу України, скеровано до суду. Членам злочинної угруповання загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, у липні у Чернівцях затримали злодіїв, які пограбували суддю після вивчення його декларації.