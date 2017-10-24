Наркодилер із Іспанії продав українським правоохоронцям кокаїн і був затриманий

У Києві під час збуту кокаїну затримано наркодилера, який раніше продавав наркотики в Іспанії. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, слідчими Слідчого управління Головного управління Нацполіції у Києві спільно із співробітниками Департаменту протидії наркозлочинності на збуті кокаїну затримано 36-річного чоловіка, який раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини правоохоронними органами України та поліцією Королівства Іспанія.

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Зловмисника затримали під час проведення другого етапу оперативної закупівлі кокаїну масою близько 8 г на суму 7,5 тис. грн. У подальшому під час проведення обшуку у затриманого вилучили ще 70 г кокаїну, а також 7 грамів героїну. Вартість вказаних наркотичних речовин за цінами «чорного» ринку становить понад 300 тис. грн. Також вилучено близько 60 тис. грн та 3 тис. доларів.

На цей час дії вказаної особи кваліфіковано за ч. 3 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинений повторно, в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Крім того, підготовлено клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, накладення арешту на вилучені грошові кошти та майно. У разі доведення вини, підозрюваному загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНІАН, у серпні український суд заарештував кур’єра, який привіз із Бразилії 1 кг кокаїна у шлунку.