У Чорноморську злодії на авто протаранили ювелірний магазин та викрали прикраси на 2 мільйони гривень

У місті Чорноморськ Одеської області в ніч на 25 жовтня зловмисники викрали із супермаркету, в якому міститься ювелірний відділ, золотих прикрас на 2 млн грн. Як повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, приблизно о 3.30 на вулиці Леніна невідомі розбили вітрину супермаркету «Таврії-В» і винесли з ювелірного відділу сейф, в якому містилися золоті прикраси. Поклавши викрадене в автомобіль, невідомі втекли на ньому з місця події.

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Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою осіб). Проводяться оперативно-слідчі дії.

Як повідомив УНІАН представник регіонального главку поліції, за попередніми даними, зловмисників було п'ятеро. Вони були в одязі темних тонів і в масках.

Відзначається, що зловмисники під'їхали до супермаркету на автомобілі, і, натиснувши бампером на скляні двері магазину, пошкодили їх, що дало змогу проникнути всередину. За попередніми даними, вартість викраденого перевищує 2 млн грн.