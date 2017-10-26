"Ми всі згоріли б живцем": у гуртожитку для переселенців у Києві спалахнула потужна пожежа

У ніч на 26 жовтня в Києві на вулиці Обухівської, 60 сталася пожежа в гуртожитку для переселенців. В будівлі обвалився дах. Про це на сторінці в Facebook повідомила активістка Ганна Сінькова.

"Вже близько години горить будинок на Обухівській, 60. Пожежних валом, але пожежу вони не гасять. Кажуть "нєт давлєнія". В будівлі вже завалився дах. Люди мокнуть під дощем на холоді на вулиці", - йдеться в повідомленні.

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Активістка у своєму повідомленні процитувала слова дружини добровольця, яка перебувала в гуртожитку на момент пожежі: "аби деякі наші переселенці в той час спали, як і всі інші, то ми всі: і старі, і наш маленький син, ми всі згоріли б живцем".

Як повідомляв УНІАН, вчора на Київщині загорілася дитяча спортивна школа. В будівлі обвалився дах та перекриття.