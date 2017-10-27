Студенту-мажору, який влаштував стрілянину з балкона в Харкові, загрожує до 7 років в'язниці

Особистості стрільців на вул. Пушкінській в Харкові - встановлені. Про це Misto.KH.UA повідомили в поліції.

Про те, що якісь молоді люди здійснюють постріли з балкона надійшли до правоохоронців о 12:20. Правоохоронці, які прибули на місце інциденту з'ясували, з якої квартири лунали постріли і провели поверхневий огляд помешкання.

"У квартирі перебували троє юнаків, згодом до них приєднався ще один. Всі вони громадяни України. Їх доставили у відділ поліції для подальшого встановлення всіх обставин події. З'ясовано, що хлопцеві, який на відео стріляє, 19 років. Іншим - по 20" - розповів начальник Київського відділення поліції Олександр Коцар.

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Слідчі вилучили речові докази, в тому числі пістолет. Все це було направлено на експертизу. Відкрито кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомляв УНІАН, група молодих людей влаштувала своєрідну розвагу посеред білого дня. Хлопець вийшов на балкон однієї з квартир будинку і влаштував стрілянину з пістолета. Раніше, 10 жовтня він опублікував фотографію з пістолетом під одним із деканатів ХНУ ім. Каразіна на персональній сторінці в Instagram.