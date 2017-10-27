"Ходив в магазині 3 години": у Дніпрі чоловік без причини розтрощив вітрину з алкоголем (фото)

В одному з магазинів Дніпра чоловік розбив алкоголю на суму більше 2 тисяч гривень, повідомляє НПУ.

На спецлінію "102" зателефонували представники однієї з торгових мереж і повідомили, що в магазині невідомий трощить вітрини. В магазині патрульні виявили 36-річного чоловіка, якого вже затримала охорона закладу. А також купу розбитих пляшок з-під вина і віскі.

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Поліцейські опитали свідків події. Ті розповіли, що громадянин зайшов в магазин і майже 3 години ходив без всякої мети. Потім порушник несподівано став бити пляшки з алкогольною продукцією. Чоловік не пояснив свого вчинку, вів себе неадекватно. Загальна сума збитку склала більше двох тисяч гривень.