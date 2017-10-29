"Не могли підняти, довелося стягувати": ЗМІ дізналися подробиці загибелі підлітка під плитою під'їзду

15:12, 29 жовтня 2017
Інциденти
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За словами знайомих потерпілих, у одного з хлопців лікарі діагностували перелом ноги, у другого – перелом руки.

5692.ua

У суботу, 28 жовтня, впав під'їзний козирок і забрав життя 17-річного хлопця. Внаслідок події також постраждали двоє друзів загиблого.

Надзвичайна подія сталася в будинку №41 по вул. 8 Березня. За словами очевидців, троє хлопців чекали одного біля під'їзду, коли на них раптово обрушилася плита. Один з очевидців розповів «5692», що загиблому було 17 років, і звали його Олександр. Хлопець був студентом індустріального коледжу та проживав на вулиці Матросова.

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Також очевидець повідомив, що після прибуття ДСНС на місце події, співробітники не змогли підняти велику бетонну плиту і їм довелося стягувати її з постраждалого, який ще подавав ознаки життя.

Двох його друзів, які знаходилися з ним в момент події, забрала карета швидкої допомоги. За словами знайомих потерпілих, у одного з хлопців лікарі діагностували перелом ноги, у другого – перелом руки. За попередньою інформацією хлопців відвезли в лікарню швидкої допомоги.

На місці працювала поліція. Коментувати те, що сталося співробітники правоохоронних органів категорично відмовилися.

З власних джерел «5692» стало відомо, що мешканці неодноразово скаржилися на аварійне стану козирка на під'їзді, проте їх прохання комунальні служби ігнорували.

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Теги: #Дніпропетровщина плита підлітки