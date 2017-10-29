В Одесі невідомі зайняли частину військового аеродрому (відео)

В Одесі невідомі, що назвалися представниками торгово-розважального центру CITI CENTER, зайняли частину військового аеродрому, пославшись на рішення Одеської міської ради. Про це повідомили в командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

Зазначається, що невідомі, демонтувавши частину огорожі військової частини, незаконно на 20 соток «змінили земельну ділянку» військового аеродрому «Шкільний». Зокрема, за словами начальника південного територіального юридичного відділу Міністерства оборони України Юрія Доброва, група невідомих за допомогою будівельної техніки демонтувала бетонну огорожу і встановила металеву.

«На запитання до забудовників про те, на якій підставі вони вчиняють неправомірні дії і змінюють межі військового містечка, вони повідомили, що у них є відповідне рішення Одеської міської ради. Але саме рішення вони не надали і запропонували звернутися до Національної поліції з відповідним запитом, на який вони готові надати це рішення», - повідомив Добров.

Зазначається, що Міністерство оборони зараз вивчає ситуацію з приводу «незаконного захоплення» території військового аеродрому, технічної зони військового містечка №10.

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Після отримання відповідних документів, які стали підставою для виконання зазначених неправомірно дій, будуть подані відповідні позови до суду, а також - звернення до правоохоронних органів у зв'язку з тим, що сталося не тільки зміщення меж військового містечка, а й незаконна вирубка лісових насаджень. Зокрема, йдеться про дерева, які знесли при встановленні вищеназваної металевої огорожі.

У відомстві наголошують, що Міноборони вживатиме заходів правового характеру, а також звернеться до суду і до відповідних правоохоронних органів з метою відновлення порушених прав на земельну ділянку військового аеродрому «Шкільний».

Як повідомляв УНІАН, водночас радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк в ефірі одного з телеканалів заявив, що невідомі - це «звичайні будівельники», які в неділю почали роботи біля військового об'єкта.

«Справді, чергова частина отримала повідомлення з приводу зазначених дій. Поліцейські виїхали на місце і виявили, що будівельні роботи, про які йдеться, проходять на прилеглій до військової частини території, тобто за її межами», - заявив Форостяк.

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Також він стверджує, що у забудовника є всі необхідні документи від органів місцевого самоврядування, а все, що відбувається - «звичайний будівельний процес без насильства і «тітушок».

«Мені відомо, що це давній конфлікт, і підставою його стало те, що землі, які розташовані за межею огорожі військової частини, цікавлять як військових, так і різних ділків. Мені відомо, що міська рада виділила частину цієї землі під будівництво гіпермаркету», - заявив Форостяк.

Раніше командування Повітряних сил Збройних сил України заявило, що сьогодні вранці в Одесі близько 40 осіб у балаклавах здійснили спробу рейдерського захоплення майна військової частини А3571.

«Сьогодні в Одесі близько 8.45 невідомі особи, близько 40 осіб у балаклавах, зробили спробу рейдерського захоплення частини території військового об'єкта, який є власністю Міністерства оборони України», - заявили в командуванні.

Зазначається, що невідомі особи, які позиціонують себе як представники торгово-розважального центру CITI CENTER, частково демонтували огорожу військової частини А3571 та вивезли військове майно в невідомому напрямку.

Зараз на місці події працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури Південного регіону України, повітряного командування «Південь» ПС ЗСУ.