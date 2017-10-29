В Одесі 40 осіб у балаклавах намагалися захопити військову частину

В Одесі близько 40 осіб у балаклавах здійснили спробу рейдерського захоплення майна військової частини А3571. Про це повідомили в командуванні Повітряних сил Збройних сил України.

«Сьогодні, в Одесі, близько 8.45, невідомі особи, близько 40 осіб у балаклавах, зробили спробу рейдерського захоплення частини території військового об'єкта, який є власністю Міністерства оборони України», - заявили в командуванні.

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Зазначається, що невідомі особи, які позиціонують себе як представники торгово-розважального центру CITI CENTER, частково демонтували огорожу військової частини А3571 та вивезли військове майно в невідомому напрямку.

Зараз на місці події працюють представники військової служби правопорядку, військової прокуратури Південного регіону України, повітряного командування «Південь» ПС ЗСУ.

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