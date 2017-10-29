Не рейдери, а будівельники: у поліції спростували інформацію про захоплення військової частини в Одесі

Поліція Одеської обл. спростувала офіційну заяву ЗСУ про захоплення військової частини під Одесою. За словами правоохоронців, на місце приїхали звичайні будівельники і почали роботи біля території бази, а не на ній. Про це повідомив радник глави Нацполіції в Одеській обл. Руслан Форостяк, передає "112 Україна".

"Я хочу спростувати інформацію, поширену прес-службою. Дійсно, чергова частина отримала повідомлення з приводу зазначених дій. Поліцейські виїхали на місце і виявили, що, по-перше, будівельні роботи, про які йде мова, проходять на прилеглих до військової частини території, тобто за її межами. У забудовника є всі необхідні документи від органів місцевого самоврядування. Крім цього, обстеживши камери та вивчивши матеріали, ми з'ясували, що це не "тітушки" або невстановлені особи в балаклаві, а звичайні будівельники, які облаштували свій паркан з допомогою техніки. Звичайний будівельний процес без насильства і "тітушек". Мені відомо, що конфлікт триває давно, і основою є те, що землі, які знаходяться за межею огорожі військової частини, цікавлять як військових, так і різних ділків. Мені відомо, що міська рада виділила частину цієї землі під будівництво гіпермаркету", - заявив Форостяк.

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Ніякого провадження поліція не відкривала.

Також Форостяк додав, що майно, про вивезення якого заявили у військовій частині, насправді є будівельним сміттям.

Раніше в командуванні Повітряних сил Збройних сил України повідомили, що в Одесі близько 40 осіб у балаклавах здійснили спробу рейдерського захоплення майна військової частини А3571.