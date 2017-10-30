На Івано-Франківщині області 8-річний хлопчик потрапив до реанімації після того, як на нього впало дерево

На Івано-Франківщині через падіння дерева внаслідок буревію постраждав восьмирічний хлопчик, дитина перебуває в реанімації.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань цивільного захисту населення Івано-Франківської облдержадміністрації, вчора, 29 жовтня, під час негоди в області пориви вітру сягали 30 метрів на секунду, а в горах – до 40. Внаслідок цього у селі Текуче Косівського району на власному подвір’ї вітер повалив величезне дерево, яке впало на восьмирічного хлопчика.

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Дитину госпіталізували в реанімацію Косівської центральної районної лікарні. Лікарі діагностували у нього закриті множинні переломи кісток тазу, середньої третини лівої стегнової кістки зі зміщенням, травматичний шок.

Стан потерпілого розцінюють як середньої важкості.

Як повідомляв УНІАН, у неділю у другій половині дня погода на Закарпатті різко погіршилася – в горах випав сніг, а шквальні пориви вітру повалили на високогір'ї чимало дерев.