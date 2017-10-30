"Її вбили пострілом у голову": нардеп Мосійчук розповів про вбивство Аміни Окуєвої

Нардеп Ігор Мосійчук прокоментував загибель дружини екс-командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої. Про це він написав у Facebook.

"Щойно стало відомо про вбивство моєї помічниці, прес-секретаря батальйону ім. Джохара Дудаєва Аміни Окуєвої. Її вбили пострілом у голову. Це сталось під Києвом", - заявив він.

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Інших подробиць наразі немає.

Згодом у мережі з'явилося фото автомобіля, в якому вбивці розстріляли Окуеву. Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook боєць АТО Ротан Кримський. "Стрілянина велася справа. Аміна взяла на себе 6 куль з АК", - сказано в підписі до фото.

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Судячи зі знімку, в автомобіль потрапили щонайменше 10 куль.

Як повідомляв УНІАН, у Київській області невідомі обстріляли автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула. Її чоловік - Адам Осмаєв отримав поранення, але буде жити.