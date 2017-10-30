Убивство Аміни Окуєвої: біографія учасниці війни на Донбасі

Аміна Окуєва - український лікар, громадський активіст та військовослужбовець чеченського походження. Учасниця подій Революції гідності та війни на сході України у складі батальйону «Київ-2».

Народилася 5 червня 1983 року в Одесі; разом із родиною мешкала у Москві та Грозному. До України повернулася 2003 року через Другу чеченську війну, вступила до Одеського медичного університету, який закінчила за спеціалізацією загальна хірургія. Після здобуття вищої освіти працювала лікарем-інтерном в Одесі.

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З початком Євромайдану вступила до Самооборони, де була лікарем 8-ої Афганської сотні. З початком війни на сході України, у липні 2014 року, вступила до лав батальйону «Київ-2», куди була записана фельдшером, проте за словами самої Аміни Окуєвої медициною займалася мало. Брала участь в обороні Дебальцевого, виконуючи бойові завдання поблизу Чорнухиного у Луганській області. Пізніше служила у батальйоні «Золоті ворота». Брала участь у створенні Міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва, служила прес-офіцером батальйону, домагалася надання батальйону офіційного статусу від МВС.

Брала участь у парламентських виборах 2014 року, балатуючись по одномандатному виборчому округу № 136 у Суворовському районіОдеси (самовисунення), однак, до Верховної Ради VIII скликання не потрапила, отримавши 3,72 % голосів виборців (9 місце на окрузі).

1 червня 2017 року на вулиці Кирилівській у Києві на подружжя Адама Осмаєва і Аміни Окуєвої було скоєно замах: нападник під виглядом журналіста французького видання Le Monde під час зустрічі, перебуваючи в автомобілі разом із парою, відкрив вогонь. У результаті Осмаєв зазнав серйозних поранень; Аміна Окуєва не постраждала, зумівши чотири рази поцілити в кілера, що дозволило правоохоронцям його затримати. За словами Аміни Окуєвої вони з чоловіком до замаху тричі зустрічалися з кілером, оскільки він представлявся журналістом, який готує матеріал про подружжя. За даними МВС кілером може бути особа, пов'язана з главою Чечні Рамзаном Кадировим. Кілер мав при собі документи на імя громадянина України Дакара Олександра Вінустовича, але пізніше був опізнаний як Артур Денісултанов (Курмакаєв).

Була нагороджена орденом "Народний Герой України" у 2015 році. За віросповіданням Аміна Окуєва є мусульманкою. Згідно зі власними релігійними переконаннями носить хіджаб. Мотивом для участі у війні на Донбасі стало переконання того, що Росія є спільним ворогом українців і чеченців. Після завершення війни, планувала пов'язати своє подальше життя з військовою справою як військовий медик або учасник миротворчої місії

Чоловік — Адам Осмаєв. Виховувала сина. Шлюб із Осмаєвим для Окуєвої другий — вперше заміж вийшла, живучи в Москві.

Згодом у мережі з'явилося фото автомобіля, в якому вбивці розстріляли Окуеву. Знімок опублікував на своїй сторінці в Facebook боєць АТО Ротан Кримський. "Стрілянина велася справа. Аміна взяла на себе 6 куль з АК", - сказано в підписі до фото.

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Судячи зі знімку, в автомобіль потрапили щонайменше 10 куль.

Як повідомляв УНІАН, Убивство Окуєвої сталося 30 жовтня 2017 року неподалік села Глеваха у Київській області. Осмаєв отримав поранення. Поліція оголосила план "Сирена", розшукуючи убивць.