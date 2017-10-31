Поліція розцінює вбивство Окуєвої як замовне

За фактом убивства добровольця АТО Аміни Окуєвої під Києвом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство, яке розцінюється як замовне. Про це представник Головного управління Національної поліції в Київській області Микола Жукович повідомив в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Наразі можу сказати, що вже відкрито кримінальне провадження і зареєстровано в ЄРДР за статтею 115 (умисне вбивство), параграфом 11 розцінюється як замовне вбивство. Триває робота слідчо-оперативної групи, оперативники опитують можливих свідків», - сказав він.

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За словами Жуковича, на місці злочину повторно почала роботу при денному світлі слідчо-оперативна група й експерти. В області продовжують реалізувати план «Сирена».

Він також додав, що стан здоров'я пораненого в результаті обстрілу чоловіка Окуєвої Адама Осмаєва задовільний.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня автомобіль добровольців АТО Окуєвої і Осмаєва обстріляли на залізничному переїзді біля Глевахи (Київська область), в результаті чого Окуєва загинула. Осмаєв дістав порання.

Пізніше Осмаєв розповів, що перед обстрілом він дружиною поверталися до Києва з іншого регіону, за кермом автомобіля знаходився він. За словами Осмаєва, на залізничному переїзді їх машину почали обстрілювати. "Все розліталося навколо мене, панель вся", – згадує він.