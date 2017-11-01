На Сумщині бензовоз зіткнувся із шкільним автобусом
08:54, 01 листопада 2017Інциденти
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Декілька дітей отримали забої, однак їх відпустили додому післі обстеження.
Водія автобуса госпіталізували / скріншот
У Сумській області бензовоз врізався у шкільний автобус поблизу села Голінка, пише ТСН.
У автобусі перебували 11 дітей віком від трьох до 12 років, троє з них - отримали забої.
Видання зазначає, що після обстеження дітей відпустили додому, водія шкільного автобусу госпіталізували із переломом ребер.
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Водій бензовоза – не постраждав. У поліції певні, що саме його неуважність призвела до аварії. Однак, він переконує, що намагався об’їхати величезну яму і не зміг розминутися із автобусом.
Шкільний автобус зіткнувся із бензовозом на Сумщині
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