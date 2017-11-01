Більше 10 тисяч квартир залишилися без газу в Кропивницькому через аварію (відео)

У Кропивницькому без газу залишились більше десяти тисяч квартир та кілька приміських селищ. Усе через аварію, йдеться в ТСН.

Під час земляних робіт екскаваторник зачепив ковшем газопровід. Стався витік палива із небезпекою вибуху. Утім, поліція до приїзду газовиків оперативно оточила місце пошкодження.

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Натепер газогін уже поремонтували, але газопостачання відновлять лише, коли фахівці обійдуть усі квартири, а це може тривати кілька днів.

«Кожного треба попередити, кожного треба пересвідчитись, що в нього перекриті всі крани на газопроводах вводах, а це дуже великий об’єм робіт так як мікрорайон великий», - каже заступник головного інженера ВАТ «Кіровоградгаз» Ірина Бородько.

Мешканці бідкаються, що залишилися і без тепла. Адже більшість кропивничан встановили в квартирах автономне опалення.

«Зараз температура близько 19 градусів і все не так, можна одягтися, як не можна приготувати дитині їсти. Дитина маленька. Зараз ми не готуємо їсти, сьогодні приходила наша бабуся. Вона нам принесла кашку, ми нагріли її», - каже кропивчанка Ольга Косенко.