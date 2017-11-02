На Харківщині під час пожежі загинула півторарічна дівчинка, ще трьох дітей врятували

У Харківській області під час пожежі загинула півторарічна дівчинка, ще трьох дітей врятували.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України в Харківській області, пожежа у квартирі двоповерхового житлового будинку в селі Старий Салтів Вовчанського району сталася сьогодні, 2 листопада, о 14:15.

За відомостями рятувальників, повідомлення про пожежу надійшло від сусідів. До місця пожежі було негайно направлено два підрозділи служби порятунку на автоцистернах в кількості 8 чоловік.

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Як з’ясувалося, в квартирі, двері якої були закриті, без дорослих знаходилися четверо неповнолітніх дітей (два хлопчика – 2010 та 2014 років народження та дві дівчинки – 2012 та 2016 років народження). Мати і батько дітей кололи дрова у дворі будинку. До прибуття співробітників ДСНС сусіди встигли вивести з задимленої квартири трьох дітей. Всі вони були доставлені до 1-ї дитячої лікарні для обстеження.

На момент прибуття рятувальників вогнем були охоплені домашні речі в коморі квартири на площі близько 3 квадратних метрів.

«Вогнеборці негайно подали пожежний ствол на гасіння вогню та захист житла. Через сильне задимлення рятівники працювали в ізолюючих протигазах. Під час проведення розвідки в одній із кімнат вони знайшли тіло наймолодшої дівчини», - зазначається у повідомленні.

Локалізувати пожежу вдалося о 14:40. Остаточна ліквідація відбулась о 15:00.

Причина пожежі – коротке замикання електропроводки.