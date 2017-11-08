У Києві дівчина викинулася з вікна через нерозділене кохання

У столиці дівчина вистрибнула з вікна через нерозділене кохання. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє "Київ оперативний".

Це сталося близько 12:50 на проспекті Правди у Подільському районі Києва, вона вистрибнула з вікна 14 поверху.

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"Лікарі швидкої медичної допомоги, які прибули на місце за лічені хвилини, намагалися реанімувати постраждалу, однак через 10 хвилин вона померла в автомобілі медиків", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що дівчина мала "душевні розлади", через нерозділене кохання й навіть двічі за останній місяць зверталась до профільних медичних спеціалістів.

Як повідомляв УНІАН, у вересні у Києві біля корпусу КПІ хлопець перерізав собі горло через втрату роботи.