Самостійно дихає і говорить: стан постраждалої при вибуху авто в Києві моделі покращився

Наталія Целовальнікова через два місяці після трагедії вже самостійно дихає і розмовляє. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Жінка, яка вижила після вибуху автомобіля біля Бессарабського ринку, досі перебуває в опіковому центрі. Стан її важкий, але стабільний. У Целовальнікової обпечено 40% тіла. Лікарі зробили 8 операцій з пересадки шкіри.

Також повідомляється, що жінка вже почала самостійно їсти.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня в Києві біля Бессарабського ринку стався вибух легкового автомобіля, в результаті якого загинув один чоловік. Правоохоронці розслідують інцидент за статтею "умисне вбивство".