На Житомирщині затримали чоловіка, який намагався з набоями перетнути кордон

У Житомирській області прикордонники затримали бердичівлянина, який намагався перетнути державний кордон з мисливськими набоями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирського прикордонного загону, затримали чоловіка 8 листопада в пункті пропуску «Виступовичі».

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«Мисливські набої 12 калібру виявили прикордонники відділу «Овруч» в пункті пропуску «Виступовичі» спільно з працівниками Житомирської митниці під час огляду одного з транспортних засобів польської реєстрації. В ході проведення прикордонно-митного оформлення автомобіля «Фольксваген», що рухався на виїзд з України, патрони виявив службовий пес, натренований на пошук зброї », – йдеться у повідомленні.

Під час перевірки в речовому ящику, що знаходиться між передніми сидіннями автівки, оглядова група виявила набої до гладкоствольної рушниці. Патрони 12 калібру намагався перевезти через кордон житель Бердичева Житомирської області.

За даним фактом працівники фіскальної служби склали документи про порушення митних правил. Набої вилучено.