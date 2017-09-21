На Житомирщині виявили викрадений у Німеччині автомобіль
Керував легковиком 2011 року випуску громадянин Білорусі.
На Житомирщині вчора прикордонники виявили викрадений у Німеччині автомобіль. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирського загону Північного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Читайте такожУкраїнські прикордонники зі стріляниною затримали автомобілі, в яких везли в Росію 4 тонни меду
Як зазначається у повідомленні, вчора ввечері в пункті пропуску "Виступовичі" прикордонники відділу "Овруч" Житомирського загону виявили черговий автомобіль, що знаходиться у міжнародному розшуку.
"Під час контрольних заходів відносно автомобіля «Мерседес» білоруської реєстрації спрацювала база даних «Інтерполу», відповідно до якої цей транспортний засіб знаходиться в розшуку на території Німеччини. Керував легковиком, 2011 року випуску, громадянин Білорусі",- сказано у повідомленні.
Вже пізніше інформацію про міжнародний розшук цієї автівки ще з 2014 року прикордонникам підтвердили працівники Укрбюро Інтерполу у Києві.
Наразі автомобіль, як і належить, передали співробітникам Овруцького відділення Національної поліції в Житомирській області.