Біля Львова двоє дітей та троє дорослих отруїлися чадним газом

В Пустомитівському районі п’ятеро людей отруїлися чадним газом, двоє з них діти. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Подія сталася сьогодні, 9 жовтня, у селі Оброшино. На місці працює слідчо-оперативна група.

"В Пустомитівське відділення поліції близько 08:15 надійшла інформація про те, що у селі Оброшино чадним газом отруїлися троє дорослих віком від 33 до 80 років, а також двоє дітей – 5-річний хлопчик та 8 річна дівчинка. Усівони були доставлені у медичні заклади Львова. Після обстеження та надання медичної допомоги потерпілих відпустили додому", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУ багатодітної родини на Харківщині можуть забрати дітей після смертельної пожежі в будинку

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Раніше на Харківщині у пожежі загинули жінка і дитина, ще четверо дітей отруїлися чадним газом.