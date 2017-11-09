Біля Львова двоє дітей та троє дорослих отруїлися чадним газом

14:53, 09 листопада 2017
Інциденти
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Після обстеження та надання медичної допомоги потерпілих відпустили додому.

Поліція розслідує обставини події / фото УНІАН

В Пустомитівському районі п’ятеро людей отруїлися чадним газом, двоє з них діти. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Подія сталася сьогодні, 9 жовтня, у селі Оброшино. На місці працює слідчо-оперативна група.

"В Пустомитівське відділення поліції близько 08:15 надійшла інформація про те, що у селі Оброшино чадним газом отруїлися троє дорослих віком від 33 до 80 років, а також двоє дітей – 5-річний хлопчик та 8 річна дівчинка. Усівони були доставлені у медичні заклади Львова. Після обстеження та надання медичної допомоги потерпілих відпустили додому", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці встановлюють обставини події. 

Раніше на Харківщині у пожежі загинули жінка і дитина, ще четверо дітей отруїлися чадним газом.

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Теги: #чадний газ Львів#отруєння чадним газом