На Харківщині у пожежі загинули жінка і дитина, ще четверо дітей отруїлися чадним газом

На Харківщині внаслідок пожежі у приватному будинку загинули жінка і трирічна дитина, ще четверо дітей отруїлися чадним газом. Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальника Головного управління ДСНС України в Харківській області, сьогодні, 14 жовтня, о 15.52 надійшла інформація про пожежу в одноповерховому приватному житловому будинку у селі Хотомля Вовчанського району Харківської області.

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Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох людей - жінки (за попередньою інформацією, бабуся дитини) та дівчинки 2014 року народження. Ще четверо дітей отруїлися чадним газом. Зазначається, що о 17.10 пожежу локалізовано на площі 50 кв. м, а о 19.37 - ліквідовано. Причина пожежі встановлюється.