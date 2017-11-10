В Україні призупинив роботу ще один аеропорт через хибне повідомлення про замінування
16:29, 10 листопада 2017Інциденти
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У Чернівцях аеропорт призупиняв роботу через хибне повідомлення про замінування.
Поліція не виявила вибухівку / Чернівці Таймс
Міжнародний аеропорт «Чернівці» сьогодні призупиняв роботу через хибне повідомлення про замінування.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, анонімний телефонний дзвінок про припаркований на території летовища автомобіль нібито з вибухівкою надійшов до аеропорту сьогодні об 11.42.
На місце виклику були відправлені співробітники поліції та аварійних служб. Під час заходів з пошуку вибухових речовин правоохоронцями було евакуйовано 30 осіб.
Поліція не виявила вибухівку на території аеропорту «Чернівці». О 13.30 робота аеропорту була відновлена.
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