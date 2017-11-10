У Києві на метро "Дарниця" пасажир впав на колії
17:15, 10 листопада 2017Інциденти
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Інформації про стан постраждалого від медиків ще немає.
На "Дарниці" людина впала на колії / metro.kiev.ua
У Києві на станції метро "Дарниця" пасажир впав на колії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє КП "Київський метрополітен".
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"Дарниця". Падіння пасажира на колії. Людину підняли. Інформації про стан постраждалого від медиків ще немає. Причини з'ясовує поліція. Рух потягів відновлено в звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 9 листопада вечері у Києві через повідомлення про мінування закривали станції метро "Хрещатик" і "Палац спорту".
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