У Києві на метро "Дарниця" пасажир впав на колії

У Києві на станції метро "Дарниця" пасажир впав на колії. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє КП "Київський метрополітен".

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"Дарниця". Падіння пасажира на колії. Людину підняли. Інформації про стан постраждалого від медиків ще немає. Причини з'ясовує поліція. Рух потягів відновлено в звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада вечері у Києві через повідомлення про мінування закривали станції метро "Хрещатик" і "Палац спорту".