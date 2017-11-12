У селі на Миколаївщині знайшли та знищили понад 60 авіабомб

У селі Андріївка Миколаївської області піротехніки знищили 65 вибухонебезпечних предметів, про один з яких повідомив місцевий мешканець.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області, 10 листопада шляхом контрольованого підриву було знешкоджено 63 авіабомби та 2 артилерійські снаряди.

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«9 листопада до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с.Андріївка по вул. Соснова (біля приватних будинків) під час проведення земляних робіт чоловік 1970 року народження виявив артилерійський снаряд калібром 76 мм. Протягом 9 та 10 листопада співробітниками додатково проведено обстеження території та виявлено ще 63 одиниці авіабомби (АО-10)», - йдеться у повідомленні.