На Житомирщині після жахливого ДТП рятувальники деблокували з авто водія та двох загиблих пасажирів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 12 листопада о 15:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога рятувальників у дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася на 13 км автошляху «Новоград-Волинський – Полонне».

З’ясувалося, що поблизу села Рогачів Баранівського району Житомирщини мікроавтобус Mercedes з’їхав у кювет і, вдарившись у дерево, перевернувся на бік. У ньому перебувало четверо людей. До прибуття рятувальників одному пасажиру, який отримав незначні травми, вибратися з автівки допомогли очевидці події.

Від удару об перешкоду ще двоє пасажирок та водій мікроавтобуса опинилися затиснутими конструкціями авто. Користуючись гідравлічним інструментом, фахівці обережно розжали частину автівки, на яку прийшовся удар. Спочатку вони дістали водія, а вже потім - двох жінок. Як з’ясувалося, від триманих травм пасажирки загинули на місці.

Потерпілих госпіталізували до Баранівської центральної районної лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Наразі медики надають їм необхідну допомогу. Усі обставини надзвичайної події встановлюються.