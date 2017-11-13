У Дніпрі чоловік в одних трусах намагався чи то випробувати себе на міцність, чи то покінчити з собою

Мешканці Дніпра помітили на Амурському мосту чоловіка, який хотів зістрибнути, і викликали поліцію. Самогубець стояв біля поручнів у нижній білизні. Інцидент стався в неділю, 12 листопада, близько полудня, повідомляє Інформатор.

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Коли поліцейські прибули на місце події, то побачили, що чоловік стояв біля поручнів у нижній білизні. Правоохоронці попросили його відійти від краю моста і одягнутися. Той вів себе спокійно, однак на запитання, що робить на мосту в напівроздягненому вигляді, чітко відповісти не зміг.

Чоловік говорив, що йому все набридло, стверджував, що хотів випробувати себе на міцність, зістрибнувши з мосту і допливши до найближчого острова. Поліцейські викликали швидку допомогу і психіатричну бригаду. Після огляду медики зробили висновок, що громадянин потребує психіатричної допомоги. У результаті його госпіталізували в одну зі спеціалізованих лікарень Дніпра.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Києві молодий чоловік приготувався стрибнути з Мосту закоханих, але через деякий час після прибуття поліції і психолога передумав.