Молодий хлопець пояснив, чому хотів стрибнути з Мосту закоханих

Молодий хлопець, який хотів стрибнути з Мосту закоханих пояснив свій вчинок конфліктом з поліцейськими. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після інциденту, сидячи на лавці поряд з переговорниками.

Читайте такожМолодий хлопець передумав стрибати з Мосту закоханих у КиєвіЗа його словами, конфлікт з поліцейськими відбувся в житомирській області, коли його затримали та утримували в райвідділку протягом трьох днів.

Водночас, він відмовився пояснити деталі цього інциденту.

“Поліцейських я бачити просто не хочу, вони все моє життя зіпсували. Давайте я все це не на журналістику буду розказувати, давайте будемо розбиратися у цьому всьому в прокуратурі”, - сказав він.

Хлопець відмовився назвати своє ім’я.

Після розмови з переговорниками його відвели до карети швидкої.