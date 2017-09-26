Молодий хлопець пояснив, чому хотів стрибнути з Мосту закоханих

18:37, 26 вересня 2017
Інциденти
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Після спроби самогубства він сказав, що ледь не зробив дурницю.

В Киеве молодой парень угрожал прыгнуть с Моста влюбленных, однако через несколько часов передумал / УНИАН

Молодий хлопець, який хотів стрибнути з Мосту закоханих пояснив свій вчинок конфліктом з поліцейськими. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після інциденту, сидячи на лавці поряд з переговорниками.

Читайте такожМолодий хлопець передумав стрибати з Мосту закоханих у КиєвіЗа його словами, конфлікт з поліцейськими відбувся в житомирській області, коли його затримали та утримували в райвідділку протягом трьох днів.

Водночас, він відмовився пояснити деталі цього інциденту.

“Поліцейських я бачити просто не хочу, вони все моє життя зіпсували. Давайте я все це не на журналістику буду розказувати, давайте будемо розбиратися у цьому всьому в прокуратурі”, - сказав він.

Хлопець відмовився назвати своє ім’я.

Після розмови з переговорниками його відвели до карети швидкої.

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