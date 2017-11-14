ГПУ та СБУ провели обшуки в офісах "Львівської залізниці"

Генеральна прокуратура України разом із працівниками СБУ провела обшуки в адміністративних приміщеннях «Львівської залізниці». Як повідомила 14 листопада прес-служба ГПУ, обшуки провели у рамках кримінального розслідування про розтрату близько 68 млн грн.

Раніше обшуки по цій справі провели у «Моторвагонному депо "Полтава"» регіональної філії «Південна залізниця», у самій філії «Південна залізниця», ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», а також у виробничому підрозділі «Моторвагонне депо "Тернопіль"» регіональної філії «Львівська залізниця».

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«Під час обшуків вилучено документи, які підтверджують перерахування ПАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» на рахунки одного із ТОВ, яке має ознаки фіктивності, грошових коштів у сумі понад 68 млн грн під виглядом отримання запчастин для ремонту на замовлення регіональних філій «Львівська залізниця», «Південна залізниця» дизельних двигунів та за послуги з їх стендових випробувань», – йдеться у повідомленні ГПУ.

Де саме 14 листопада провели обшуки ні прокуратура, ні СБУ не повідомляють.

Відомо, що до цього часу заступнику голови правління ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» оголошено підозру у привласненні та розтраті майна. Після нових обшуків та аналізу вилічених документів також вирішать, чи оголошувати підозру посадовцям регіональних філій «Південна залізниця», «Львівська залізниця» та їх структурних підрозділів.