В Одесі виявили автомобіль із арсеналом зброї (фото, відео)

Вчора на спецлінію «102» надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про те, що в багажнику автомобіля, припаркованому в одному з підземних паркінгів на території Приморського району міста, знаходиться вибухівка. Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

На місце події негайно прибуло керівництво Головного управління, спеціалісти Вибухотехнічного управління, кінологи, слідчо-оперативна група Приморського відділу поліції в м. Одесі, а також представники Служби безпеки України в Одеській області.

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У ході здійснення перевірки вказаної у повідомленні інформації поліцейські у багажному відділенні припаркованої автівки виявили та вилучили декілька одиниць вогнепальної автоматичної зброї з саморобними пристроями до неї, дві помпових рушниці, а також декілька тисяч набоїв, калібру 7,62 мм.

Вилучене направлено для проведення експертиз. Співробітники поліції проводять оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення особи водія та зброї.

Відомості за вказаними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (повідомлення про замінування) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.



