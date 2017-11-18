Масове "замінування" в Києві: частина повідомлень надійшла з Росії – поліція

Упродовж дня 17 листопада до підрозділів Національної поліції України надійшло загалом 13 повідомлень про замінування, принаймні частина з яких надійшла з російської телефонної мережі.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін.

За його словами, одинадцять таких повідомлення зареєстровано в місті Київ та по одному в містах Львів та Херсон.

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"Об’єктами посягань у столиці називалися телеканал “ICTV”, центральний автовокзал, автовокзал “Дарниця”, торгово-розважальні центри “Атмосфера”, “Аладдін”, “Комод”, “Квадрат”, “Dream Town”, універмаг “Україна” та станції “Либідська”, “Святошин” й “Дніпро” Київського метрополітену, у місті Львів - Галицький районний суд, а в місті Херсон - міськрада", - йдеться в повідомленні.

Аброськін зазначив, що поліцейським вдалося ідентифікувати деякі дзвінки. ""Мінери" дзвонили з російського Lanc Telecom (Express Teleservice), яке належіть МТС Росія", - зазначив він.

"Це вже не просто забавки, це цілеспрямована робота російських спецслужб по дестабілізації ситуації в нашій країні. Ворог, крім бойових дій, має мету - на нашій мирній території посіяти паніку та хаос. Не вийде. Правоохоронні органи на варті безпеки громадян та робитимуть все можливе, аби спокій та відчуття захищеності й надалі не лишали українців", – підсумував заступник голови Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 17 листопада анонім повідомив про замінування 12-ти об'єктів у Києві, у тому числі 6-ти розважальних центрів, станцій метро "Либідська" та "Святошин" та інших.