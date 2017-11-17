Станції метро, ТРЦ та телеканал: Київ переполохало масове "замінування" (фото, відео)
Інформація про вибухівку на різних об'єктах надійшла до поліції упродовж години.
Поліція перевіряє інформацію щодо замінування 12-ти об'єктів у Києві, у тому числі 6-ти розважальних центрів, станцій метро "Либідська" та "Святошин" та ін. Про це повідомила прес-служба столичної поліції.
"Анонім повідомив про закладену вибухівку на центральному автовокзалі, телеканалі, автостанції "Дарниця", 6-ти розважальних центрів, станції метро "Либідська" та "Святошин", а також у готелі", - йдеться в повідомленні.
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Інформація про вибухівку за всіма об'єктами у різних районах Києва надійшла в поліцію упродовж години.
На місця одразу виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи районів, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та рятувальники.
Фахівці ретельно перевіряють усі об'єкти та прилеглі до них території. Всі повідомлення зареєстровані в Журналі обліку заяв та повідомлень.
Вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень. Триває перевірка.
Поліція встановлює осіб, які вчинили анонімні дзвінки.