Станції метро, ТРЦ та телеканал: Київ переполохало масове "замінування" (фото, відео)

Поліція перевіряє інформацію щодо замінування 12-ти об'єктів у Києві, у тому числі 6-ти розважальних центрів, станцій метро "Либідська" та "Святошин" та ін. Про це повідомила прес-служба столичної поліції.

"Анонім повідомив про закладену вибухівку на центральному автовокзалі, телеканалі, автостанції "Дарниця", 6-ти розважальних центрів, станції метро "Либідська" та "Святошин", а також у готелі", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Києві зачинили одну зі станцій метро на вхід та вихід

Інформація про вибухівку за всіма об'єктами у різних районах Києва надійшла в поліцію упродовж години.

На місця одразу виїхали наряди патрульної поліції, слідчо-оперативні групи районів, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та рятувальники.

Фахівці ретельно перевіряють усі об'єкти та прилеглі до них території. Всі повідомлення зареєстровані в Журналі обліку заяв та повідомлень.

Вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень. Триває перевірка.

Поліція встановлює осіб, які вчинили анонімні дзвінки.