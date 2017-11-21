В Одесі затримали члена банди, яка грабувала іноземців під виглядом співробітників СБУ

В Одесі сьогодні, 21 листопада, затримано учасника угруповання, яке грабувало іноземців під виглядом співробітників СБУ.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, слідством встановлено, що всі члени угруповання входили до складу однієї з патріотичних організацій міста.

«Вдень вони на різних акціях демонстрували свою активну громадянську позицію, а вночі перетворювалися в нещадних розбійників. На їхньому рахунку два розбійних напади. Сьогодні поліція затримала чергового фігуранта цієї справи. Тепер всім учасникам угруповання доведеться відповісти за свої дії перед законом», - заявили в главку.

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Зазначається, що 21 листопада затриманому фігуранту повідомлено про підозру. Чоловік був водієм - весь час, поки його подільники скоювали злочин, він перебував за кермом свого автомобіля і спостерігав за діями співучасників.

У відділі уточнили, що у вересні правоохоронці затримали групу зловмисників, які маскувалися під працівників СБУ і, використовуючи макети автоматичної зброї, скоювали розбійні напади на іноземців.

«Подія сталася в липні на території Суворовського району Одеси. До поліції звернувся іноземець із заявою про те, що група невідомих чоловіків під загрозою фізичного насильства заволоділа його автомобілем. Заявник повідомив, що коли він вийшов з дому, до нього підійшли озброєні чоловіки в формі представників силової структури, силоміць затягли його в мікроавтобус Merсedes Vito і забрали ключі від квартири, де він проживав», - розповіли у відділі.

Погрожуючи «автоматами», правопорушники повідомили потерпілому про проведення в його будинку санкціонованого обшуку, змусили його піднятися в квартиру для проведення нібито санкціонованих процесуальних дій. Однак довести задумане до кінця їм завадила дружина потерпілого, яка закрила двері з внутрішнього боку на ключ.

Розуміючи, що заволодіти майном у квартирі не вдалося, зловмисники заволоділи сумкою іноземця з грошовими коштами в сумі 4,2 тис. доларів, 200 євро та 12,5 тис. грн, документами на його Merсedes, а також ключами від зазначеного автомобіля.

Згодом викрадений автомобіль зловмисники продали по запчастинах і поділили отримані гроші.

У главку стверджують, що цей злочин був не єдиний на рахунку групи зловмисників. Аналогічним чином від дій розбійників постраждав ще один іноземець. Обидва чоловіки були приватними підприємцями і мали торгові точки на одному з найбільших одеських ринків.

Зараз чоловікові, який за допомогою свого транспортного засобу сприяв вчиненню злочину, повідомляється про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частиною 5 статті 27 та частиною 2 статті 187 - пособництво в розбійному нападі. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня радник начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк заявив, що в Одесі поліція проводить обшук автомобіля, який належить керівникові громадського руху «За всю Одесу», на якому скоєно розбійний напад на іноземця. За словами Форостяка, також затримано одного з активних учасників угруповання, який розшукувався військовою прокуратурою за дезертирство.